Esse jogo é um confronto dos desesperados pelo torneio nacional. Afinal de contas, o São José está em penúltimo lugar, com 11 pontos, três vitórias em 14 jogos e na zona de rebaixamento.

O Viapol São José o JF Vôlei na tarde deste domingo (1), a partir das 17h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. Esse jogo vale pela quarta rodada do returno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.

E os comandados do técnico Flávio Tavares terão pela frente um rival que faz campanha ainda pior. Isso porque o time de Juiz de Fora (MG) venceu apenas uma vez no tiebreak, e está na lanterna da competição nacional.

Desta maneira, a equipe joseense tem que vencer esse jogo de qualquer maneira para conseguir respirar e, quem sabe, até sair da zona de rebaixamento. Diante da torcida, há essa perspectiva de vitória e entrar de novo nos trilhos da competição. No primeiro turno, em Minas Gerais, o São José venceu o JF Vôlei por 3 a 0.

“Temos uma final dentro de casa, é um jogo muito importante contra o Juiz de Fora. É a primeira final de várias que teremos ao longo desse returno. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos contra a equipe deles, mas estamos nos preparando de uma forma muito sólida, a equipe tem se apresentado melhor nesse returno e a expectativa é que a gente mantenha esse nível de crescimento para alcançarmos os nossos objetivos e sairmos dessa incômoda zona de rebaixamento. Espero que consigamos a vitória para embalarmos de vez e crescermos na competição”, disse o treinador joseense.