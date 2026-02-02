Há uma guerra entre gangues violentas na zona leste de São José dos Campos. Atentados a tiros, atos de vingança e tentativas de homicídio fazem parte dos conflitos, que estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Os confrontos entre dois grupos rivais começaram em julho de 2022, com desdobramentos recentes, segundo os investigadores.