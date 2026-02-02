03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por feminicídio em Votorantim é preso em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Preso por feminicídio
Preso por feminicídio

Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prenderam um homem procurado por feminicídio.

A prisão ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Perequê-Mirim, após denúncia de que o suspeito estaria nas imediações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local indicado, ele foi encontrado e não ofereceu resistência à prisão.

Confirmou-se o mandado de prisão por feminicídio. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários