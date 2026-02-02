Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prenderam um homem procurado por feminicídio.

A prisão ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Perequê-Mirim, após denúncia de que o suspeito estaria nas imediações.

