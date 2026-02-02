Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prenderam um homem procurado por feminicídio.
A prisão ocorreu na quarta-feira (28), no bairro Perequê-Mirim, após denúncia de que o suspeito estaria nas imediações.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local indicado, ele foi encontrado e não ofereceu resistência à prisão.
Confirmou-se o mandado de prisão por feminicídio. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.