03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MEIO AMBIENTE

Caraguatatuba recolhe 40,5 kg de lixo em 100 metros de praia

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba
“O Mar Não Está Pra Lixo”
“O Mar Não Está Pra Lixo”

A ação ambiental “O Mar Não Está Pra Lixo” retirou 40,5 quilos de resíduos da praia do Porto Novo, em Caraguatatuba, nesta quinta-feira (29).

O volume foi coletado em apenas 40 minutos de trabalho, abrangendo um trecho curto de 100 metros de areia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a coleta foram encontrados 117 fragmentos de plástico duro, 116 tampinhas plásticas, 111 pedaços de isopor e 66 garrafas PET.

A iniciativa, que mobilizou voluntários para o combate à poluição costeira, faz parte do projeto Tecendo as Águas: Serra, Terra e Mar, realizado pelo Instituto Supereco em parceria com a Petrobras.

O mutirão contou com o apoio estratégico da Secretaria de Meio Ambiente de Caraguatatuba, do Instituto Argonauta e do Parque Estadual da Serra do Mar, unindo esforços institucionais para promover o engajamento comunitário e a preservação da biodiversidade marinha.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários