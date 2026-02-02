A ação ambiental “O Mar Não Está Pra Lixo” retirou 40,5 quilos de resíduos da praia do Porto Novo, em Caraguatatuba, nesta quinta-feira (29).
O volume foi coletado em apenas 40 minutos de trabalho, abrangendo um trecho curto de 100 metros de areia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a coleta foram encontrados 117 fragmentos de plástico duro, 116 tampinhas plásticas, 111 pedaços de isopor e 66 garrafas PET.
A iniciativa, que mobilizou voluntários para o combate à poluição costeira, faz parte do projeto Tecendo as Águas: Serra, Terra e Mar, realizado pelo Instituto Supereco em parceria com a Petrobras.
O mutirão contou com o apoio estratégico da Secretaria de Meio Ambiente de Caraguatatuba, do Instituto Argonauta e do Parque Estadual da Serra do Mar, unindo esforços institucionais para promover o engajamento comunitário e a preservação da biodiversidade marinha.