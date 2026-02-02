A ação ambiental “O Mar Não Está Pra Lixo” retirou 40,5 quilos de resíduos da praia do Porto Novo, em Caraguatatuba, nesta quinta-feira (29).

O volume foi coletado em apenas 40 minutos de trabalho, abrangendo um trecho curto de 100 metros de areia.

