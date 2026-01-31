O Taubaté recebe o Ituano na tarde deste domingo (1), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela sétima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Quase na metade da fase classificatória, o Burro da Central ainda não venceu no torneio e soma quatro empates e três derrotas. Assim, tem 4 pontos ganhos e começa a rodada em 14º lugar, fora da zona de rebaixamento apenas pelo número de gols marcados.