O Taubaté recebe o Ituano na tarde deste domingo (1), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela sétima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Quase na metade da fase classificatória, o Burro da Central ainda não venceu no torneio e soma quatro empates e três derrotas. Assim, tem 4 pontos ganhos e começa a rodada em 14º lugar, fora da zona de rebaixamento apenas pelo número de gols marcados.
Sob comando do técnico Dyego Coelho, o Taubaté vem de empate por 1 a 1 fora de casa contra o Linense. Embora não tenha vencido, criou inúmeras chances no segundo tempo e voltou para casa com a sensação de que poderia ter vencido.
Inclusive, exceto no jogo contra o Juventus, em São Paulo, quando foi dominado durante a maior parte do tempo, o Burro da Central teve mais volume que os adversários nas demais partidas.
Porém, a quantidade de gols desperdiçadas fez com que os taubateanos não conseguissem o primeiro triunfo. E o jogo de logo mais é o último antes do Clássico do Vale contra o São José, marcado para a próxima sexta-feira (6), a partir das 19h30, também no Joaquinzão.
E, para chegar no confronto contra o maior rival em situação mais tranquila, precisa vencer logo mais, sem deixar o ambiente mais pesado.
No entanto, o maior problema é que o Ituano está em terceiro lugar, com 12 pontos e ainda é um dos dois invictos do torneio, assim como a Ferroviária. Se vencer esse rival que tem investimento maior, o Taubaté poderá até mesmo se aproximar da zona de classificação entre os oito primeiros colocados.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luanderson, Luizão e Renan Diniz; Eduardo Diniz, Rodrigo Gaia e Wesley Fraga; Macário, Bernardo Rosa e Romarinho. Técnico: Dyego Coelho
Ituano
Lucas Wingert; Thássio Marques, Carlão, Matheus Mancini e Tiaguinho; Léo Coltro, Neto Berola, Marthã e Guilherme Xavier; Alason e Bruno Mezenga. Técnico: Mazola Júnior
Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: Estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: domingo, 1 de fevereiro de 2026. Horário: 15h