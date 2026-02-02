A Prefeitura de Caçapava intensificou a campanha "Doe seu imposto para nossa gente", que visa converter parte do IR (Imposto de Renda) em investimentos diretos no município.
A ação permite que o contribuinte escolha o destino de parte do seu tributo, apoiando projetos sociais locais em vez de enviar o valor integral para o caixa da União.
Entre os projetos beneficiados, estão ações voltadas à crianças, adolescentes e pessoas idosas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Como funciona
Contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração podem destinar até 6% do imposto devido.
O valor pode ser dividido igualmente (3% para cada) entre:
- FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
- FMDI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa)
A medida é válida tanto para quem tem imposto a pagar quanto para quem tem direito à restituição.
No caso da restituição, o valor doado é somado ao montante que o cidadão receberá de volta, corrigido pela taxa Selic.
Doações diretas
Os recursos destinados aos fundos são geridos e fiscalizados pelos conselhos municipais, garantindo que o dinheiro seja aplicado exclusivamente em ações dentro de Caçapava.
Mesmo quem já enviou a declaração ou não utiliza o modelo completo pode contribuir através de doações espontâneas diretamente nas contas oficiais da Caixa Econômica Federal:
- FMDCA: CNPJ 20.443.822/0001-54 | Agência: 295 | Conta: 006.000.051-0
- FMDI: CNPJ 22.450.379/0001-74 | Agência: 295 | Conta: 006.071.001-0