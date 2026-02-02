03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROJETOS SOCIAIS

Caçapava incentiva destinação do IR para fundos sociais da cidade

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Freepick
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Caçapava intensificou a campanha "Doe seu imposto para nossa gente", que visa converter parte do IR (Imposto de Renda) em investimentos diretos no município.

A ação permite que o contribuinte escolha o destino de parte do seu tributo, apoiando projetos sociais locais em vez de enviar o valor integral para o caixa da União.

Entre os projetos beneficiados, estão ações voltadas à crianças, adolescentes e pessoas idosas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como funciona

Contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração podem destinar até 6% do imposto devido.

O valor pode ser dividido igualmente (3% para cada) entre:

  • FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
  • FMDI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa)

A medida é válida tanto para quem tem imposto a pagar quanto para quem tem direito à restituição.

No caso da restituição, o valor doado é somado ao montante que o cidadão receberá de volta, corrigido pela taxa Selic.

Doações diretas

Os recursos destinados aos fundos são geridos e fiscalizados pelos conselhos municipais, garantindo que o dinheiro seja aplicado exclusivamente em ações dentro de Caçapava.

Mesmo quem já enviou a declaração ou não utiliza o modelo completo pode contribuir através de doações espontâneas diretamente nas contas oficiais da Caixa Econômica Federal:

  • FMDCA: CNPJ 20.443.822/0001-54 | Agência: 295 | Conta: 006.000.051-0
  • FMDI: CNPJ 22.450.379/0001-74 | Agência: 295 | Conta: 006.071.001-0

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários