A Prefeitura de Caçapava intensificou a campanha "Doe seu imposto para nossa gente", que visa converter parte do IR (Imposto de Renda) em investimentos diretos no município.

A ação permite que o contribuinte escolha o destino de parte do seu tributo, apoiando projetos sociais locais em vez de enviar o valor integral para o caixa da União.

Entre os projetos beneficiados, estão ações voltadas à crianças, adolescentes e pessoas idosas.