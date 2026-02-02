03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

Armado com garrucha é preso na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Garrucha apreendida pela PM em Lorena
Garrucha apreendida pela PM em Lorena

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma arma e prenderam o responsável durante patrulhamento no bairro Santa Lucrécia, em Lorena.

O homem foi abordado na quinta-feira (29) e estava em porte de uma garrucha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários