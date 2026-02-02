Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma arma e prenderam o responsável durante patrulhamento no bairro Santa Lucrécia, em Lorena.

O homem foi abordado na quinta-feira (29) e estava em porte de uma garrucha.

