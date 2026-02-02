De acordo com o novo boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), publicado nesta quinta-feira (29), o litoral de São Paulo apresenta 39 pontos impróprios para o banho. O Litoral Norte concentra 9 desses pontos.
A medição é válida até dia 5 de fevereiro de 2026.
Confira:
Ubatuba
Rio Itamambuca
Itaguá (Av. Leovegildo, 240)
Itaguá (Av. Leovegildo, 1724)
Santa Rita
São Sebastião
-
Preta do Norte
-
Camburi
Ilhabela
-
Portinho
-
Julião
Caraguatatuba
-
Prainha
Bandeira vermelha
As praias impróprias são identificadas pela bandeira vermelha da Cetesb.
Essa sinalização indica que a quantidade de bactérias na água ultrapassou os limites de segurança, podendo causar doenças. Isso acontece por contaminação com esgoto, drenagem urbana ou após chuvas intensas, que carregam detritos diretamente para o mar.
Recomendações
A Cetesb orienta que os turistas respeitem a sinalização e evitem o contato com a água nos locais impróprios.
Além disso, recomenda-se não nadar próximo a desembocaduras de rios ou galerias de águas pluviais e, mesmo em praias com bandeira verde (próprias), deve-se evitar o banho nas primeiras 24 horas após chuvas fortes.