03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 9 praias impróprias para banho; Confira

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Cetesb
Litoral paulista tem 39 praias impróprias neste fim de semana
Litoral paulista tem 39 praias impróprias neste fim de semana

De acordo com o novo boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), publicado nesta quinta-feira (29), o litoral de São Paulo apresenta 39 pontos impróprios para o banho. O Litoral Norte concentra 9 desses pontos.

A medição é válida até dia 5 de fevereiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Confira:

Ubatuba

Rio Itamambuca

  • Itaguá (Av. Leovegildo, 240)

  • Itaguá (Av. Leovegildo, 1724)

    • Santa Rita

    São Sebastião

    • Preta do Norte

    • Camburi

    Ilhabela

    • Portinho

    • Julião

    Caraguatatuba

    • Prainha

    Bandeira vermelha

    As praias impróprias são identificadas pela bandeira vermelha da Cetesb.

    Essa sinalização indica que a quantidade de bactérias na água ultrapassou os limites de segurança, podendo causar doenças. Isso acontece por contaminação com esgoto, drenagem urbana ou após chuvas intensas, que carregam detritos diretamente para o mar.

    Recomendações 

    A Cetesb orienta que os turistas respeitem a sinalização e evitem o contato com a água nos locais impróprios.

    Além disso, recomenda-se não nadar próximo a desembocaduras de rios ou galerias de águas pluviais e, mesmo em praias com bandeira verde (próprias), deve-se evitar o banho nas primeiras 24 horas após chuvas fortes.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários