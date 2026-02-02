De acordo com o novo boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), publicado nesta quinta-feira (29), o litoral de São Paulo apresenta 39 pontos impróprios para o banho. O Litoral Norte concentra 9 desses pontos.

A medição é válida até dia 5 de fevereiro de 2026.

Confira: