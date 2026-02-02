Uma arma e 16 munições foram apreendidas por policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Jacareí.
Durante a ação, o responsável foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Ocorrência
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (29).
A equipe da Força Tática recebeu uma denúncia sobre o suspeito armado no bairro 1º de Maio, onde foi realizada a abordagem.
Ele não portava a arma, mas indicou onde estava escondida.
No local, foram encontrados um revólver calibre .32, 15 munições calibre .32 e 01 munição calibre .22.
Todo o material foi apreendido e o homem foi recolhido preso.