PORTE ILEGAL DE ARMA

Arma é apreendida após denúncia em Jacareí; homem é preso

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgado
Revólver apreedido em Jacareí
Revólver apreedido em Jacareí

Uma arma e 16 munições foram apreendidas por policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Jacareí.

Durante a ação, o responsável foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ocorrência

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (29).

A equipe da Força Tática recebeu uma denúncia sobre o suspeito armado no bairro 1º de Maio, onde foi realizada a abordagem.

Ele não portava a arma, mas indicou onde estava escondida.

No local, foram encontrados um revólver calibre .32, 15 munições calibre .32 e 01 munição calibre .22.

Todo o material foi apreendido e o homem foi recolhido preso.

