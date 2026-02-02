Uma arma e 16 munições foram apreendidas por policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Jacareí.

Durante a ação, o responsável foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ocorrência