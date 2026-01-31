Policiais militares da Força Tática capturaram um foragido da Justiça na noite de quinta-feira (29), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba.

O homem foi localizado durante diligência à rua da Assembleia, onde, após consultas aos sistemas, constatou-se, pela segunda vez, um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.