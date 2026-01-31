02 de fevereiro de 2026
REINCIDÊNCIA

Homem é preso por tráfico de drogas pela segunda vez em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Procurado foi capturado no Ipiranguinha
Procurado foi capturado no Ipiranguinha

Policiais militares da Força Tática capturaram um foragido da Justiça na noite de quinta-feira (29), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba.

O homem foi localizado durante diligência à rua da Assembleia, onde, após consultas aos sistemas, constatou-se, pela segunda vez, um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

