Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua da Saúde. O suspeito foi abordado após demonstrar nervosismo ao perceber a presença policial.