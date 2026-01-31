02 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado pela Justiça é capturado durante a madrugada em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba.

A prisão ocorreu durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua da Saúde. O suspeito foi abordado após demonstrar nervosismo ao perceber a presença policial.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O homem foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

