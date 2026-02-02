Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizaram e prenderam um homem de 46 anos, procurado pela Justiça por furto e ameaça.

Ele foi abordado na quinta-feira (29), por volta das 20h, no bairro Campo dos Alemães.

