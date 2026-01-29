A rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, foi totalmente interditada na noite desta quinta-feira (29) após a queda de árvores provocada por uma forte chuva que atingiu a região norte do município. O ponto mais crítico foi registrado no km 109, onde o trânsito permaneceu bloqueado para garantir a segurança dos motoristas.
Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, a chuva intensa começou no início da noite e causou diversos transtornos, incluindo alagamentos e quedas de árvores ao longo da rodovia. No km 114, no bairro Jardim Boa Vista, uma árvore caiu sobre um veículo com passageiros por volta das 17h54.
Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do carro.
Equipes da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de apoio permaneceram mobilizadas até por volta das 22h, atuando na remoção das árvores que caíram sobre a pista, limpeza da via e avaliação de riscos antes da liberação do tráfego. O trabalho foi considerado complexo devido ao volume de galhos, árvores de grande porte e à instabilidade provocada pelas condições climáticas.
Durante o período mais intenso da chuva, motoristas relataram dificuldades de tráfego e pontos de alagamento em diferentes trechos da SP-050. Imagens enviadas à reportagem mostram os danos causados e a atuação das equipes no local.
Às 18h35, a Defesa Civil emitiu um alerta via celular informando que a chuva se espalhava por São José dos Campos, acompanhada de raios e ventos fortes. O órgão orientou a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores e redobrar a atenção em vias com risco de quedas de galhos, árvores e postes.
A situação segue sob monitoramento e novas atualizações podem ser divulgadas a qualquer momento.