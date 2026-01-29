A rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, foi totalmente interditada na noite desta quinta-feira (29) após a queda de árvores provocada por uma forte chuva que atingiu a região norte do município. O ponto mais crítico foi registrado no km 109, onde o trânsito permaneceu bloqueado para garantir a segurança dos motoristas.

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, a chuva intensa começou no início da noite e causou diversos transtornos, incluindo alagamentos e quedas de árvores ao longo da rodovia. No km 114, no bairro Jardim Boa Vista, uma árvore caiu sobre um veículo com passageiros por volta das 17h54.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do carro.