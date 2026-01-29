Abalado, o pai do adolescente de 17 anos assassinado falou sobre a perda do filho e disse que já havia alertado o jovem, diversas vezes, sobre os riscos das companhias que mantinha. Segundo ele, o adolescente se envolvia com drogas e pessoas que considerava más influências.

O crime ocorreu no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ivo Gabriel da Silva, de 57 anos, pai de João Vitor dos Santos Silva, contou que tinha conhecimento do envolvimento do filho com entorpecentes e afirmou que tentou orientá-lo a se afastar desse ambiente. “Eu avisei, conversei, falei que isso podia acabar em sofrimento ou algo pior”, relatou.