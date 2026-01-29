Abalado, o pai do adolescente de 17 anos assassinado falou sobre a perda do filho e disse que já havia alertado o jovem, diversas vezes, sobre os riscos das companhias que mantinha. Segundo ele, o adolescente se envolvia com drogas e pessoas que considerava más influências.
O crime ocorreu no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ivo Gabriel da Silva, de 57 anos, pai de João Vitor dos Santos Silva, contou que tinha conhecimento do envolvimento do filho com entorpecentes e afirmou que tentou orientá-lo a se afastar desse ambiente. “Eu avisei, conversei, falei que isso podia acabar em sofrimento ou algo pior”, relatou.
Ivo disse ainda que João Vitor morava em um quarto nos fundos da casa da mãe. Em uma tentativa de protegê-lo, chegou a levá-lo para morar com ele, mas o adolescente não se adaptou às regras impostas e decidiu retornar para a residência onde foi criado.
De acordo com o pai, o filho teve uma criação mais permissiva e não aceitava limitações. “Ele queria viver do jeito dele”, afirmou. A decisão de voltar para a casa da mãe, segundo Ivo, partiu do próprio jovem.
Sobre o relacionamento amoroso de João Vitor, o pai explicou que o namoro era recente e que a família não teve tempo de conhecer a jovem ou entender melhor o contexto da relação, que pode ter ligação com o crime.