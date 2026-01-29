29 de janeiro de 2026
CHUVA

Agora: vítima é socorrida após queda de árvore sobre carro em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro foi atingido por árvore
Carro foi atingido por árvore

Uma forte chuva atingiu parte da região norte de São José dos Campos no início da noite desta quinta-feira (29), provocando alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito, principalmente ao longo da rodovia SP-050, que liga o município a Monteiro Lobato.

De acordo com informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, às 17h54, houve a queda de uma árvore sobre um veículo com passageiros no acesso da Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na altura do km 114, no Jardim Boa Vista.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do veículo.

Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram no local para a retirada da árvore, limpeza da pista e liberação da via.

Além do acidente, testemunhas relataram vários pontos de alagamento ao longo da SP-050, o que dificultou o tráfego de veículos durante o período mais intenso da chuva. Imagens enviadas à reportagem confirmam os estragos e mostram o carro atingido pela árvore.

Às 18h35, a Defesa Civil emitiu um alerta via celular informando que a chuva se espalhava por São José dos Campos, acompanhada de raios e ventos fortes. O órgão orienta a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores e redobrar a atenção em vias com risco de quedas de galhos e postes.

A situação segue sendo monitorada pelos órgãos municipais, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

