Uma forte chuva atingiu parte da região norte de São José dos Campos no início da noite desta quinta-feira (29), provocando alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito, principalmente ao longo da rodovia SP-050, que liga o município a Monteiro Lobato.

De acordo com informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, às 17h54, houve a queda de uma árvore sobre um veículo com passageiros no acesso da Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na altura do km 114, no Jardim Boa Vista.