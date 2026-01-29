Uma forte chuva atingiu parte da região norte de São José dos Campos no início da noite desta quinta-feira (29), provocando alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito, principalmente ao longo da rodovia SP-050, que liga o município a Monteiro Lobato.
De acordo com informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, às 17h54, houve a queda de uma árvore sobre um veículo com passageiros no acesso da Rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na altura do km 114, no Jardim Boa Vista.
Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do veículo.
Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram no local para a retirada da árvore, limpeza da pista e liberação da via.
Além do acidente, testemunhas relataram vários pontos de alagamento ao longo da SP-050, o que dificultou o tráfego de veículos durante o período mais intenso da chuva. Imagens enviadas à reportagem confirmam os estragos e mostram o carro atingido pela árvore.
Às 18h35, a Defesa Civil emitiu um alerta via celular informando que a chuva se espalhava por São José dos Campos, acompanhada de raios e ventos fortes. O órgão orienta a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores e redobrar a atenção em vias com risco de quedas de galhos e postes.
A situação segue sendo monitorada pelos órgãos municipais, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.