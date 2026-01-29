29 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Jovem de 19 anos morre após capotar carro em estrada rural

Por Da Redação | Feliz Natal (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 19 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (28), em uma estrada rural da região norte de Mato Grosso. A vítima era moradora do município de Vera.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 16h30, em um trecho da MT-130, no município de Feliz Natal. Populares acionaram as autoridades após encontrarem um veículo completamente danificado na via e um corpo caído nas proximidades.

No local, os policiais localizaram um VW Fox de cor cinza, com evidentes marcas de capotamento. O jovem estava ao lado do automóvel, já sem sinais vitais. Uma equipe do Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Feliz Natal foi acionada, e o médico plantonista confirmou a morte ainda na estrada.

A área foi isolada para preservação da cena. A Polícia Civil acompanhou a ocorrência e acionou a Politec e o Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pela perícia e pela remoção do corpo.

A vítima era conhecida em Vera, onde morava com a família, proprietária de um estabelecimento comercial. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

