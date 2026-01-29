Um jovem de 19 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (28), em uma estrada rural da região norte de Mato Grosso. A vítima era moradora do município de Vera.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 16h30, em um trecho da MT-130, no município de Feliz Natal. Populares acionaram as autoridades após encontrarem um veículo completamente danificado na via e um corpo caído nas proximidades.