Onde está José Frozino Ribeiro da Silva? O aposentado, de 70 anos, desapareceu de casa, na região do Bonfim, em Taubaté, e não foi mais encontrado. Ele desapareceu no dia 25 de outubro e, agora, já se passam mais de três meses. E o despespero é grande.
Ele parou de fazer contato com a família após enviar mensagem para os filhos e o caso mobiliza parentes. "Já se passaram 3 meses e até exato momento não conseguimos encontrar o meu pai. São dias difíceis, de muita angústia e tristeza", disse Adriana Jovito, filha do aposentado, ao OVALE, por mensagem.
Na época do desaparecimento, um dos filhos, Fabiano, disse que o pai enviou uma mensagem pedindo ajuda, por volta das 18h de sábado, e disse que queria muito que a filha Adriana fosse buscá-lo para ele ficar com ela.
O aposentado é casado com uma segunda mulher que mora junto com ele, na casa dele, mas que também não tinha informações sobre o paradeiro do desaparecido.
A família fez buscas em Taubaté, nas unidades de pronto-atendimento, no Hospital Regional e até na delegacia, mas até agora sem sucesso. "Meu pai desapareceu dia 25, fiz o B.O dia 26 e de lá pra cá sem direcionamento, nada que nos leve até ele. É desesperador, é um pedaço nosso, é o nosso pai", desabafou Adriana.