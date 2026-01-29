29 de janeiro de 2026
'Desesperador'; José Frozino, 70, está há 3 meses sumido no Vale

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
José Frozino, 70, está há 3 meses sumido no Vale
José Frozino, 70, está há 3 meses sumido no Vale

Onde está José Frozino Ribeiro da Silva? O aposentado, de 70 anos, desapareceu de casa, na região do Bonfim, em Taubaté, e não foi mais encontrado. Ele desapareceu no dia 25 de outubro e, agora, já se passam mais de três meses. E o despespero é grande.

Ele parou de fazer contato com a família após enviar mensagem para os filhos e o caso mobiliza parentes. "Já se passaram 3 meses e até exato momento não conseguimos encontrar o meu pai. São dias difíceis, de muita angústia e tristeza", disse Adriana Jovito, filha do aposentado, ao OVALE, por mensagem.

Na época do desaparecimento, um dos filhos, Fabiano, disse que o pai enviou uma mensagem pedindo ajuda, por volta das 18h de sábado, e disse que queria muito que a filha Adriana fosse buscá-lo para ele ficar com ela.

O  aposentado é casado com uma segunda mulher que mora junto com ele, na casa dele, mas que também não tinha informações sobre o paradeiro do desaparecido.

A família fez buscas em Taubaté, nas unidades de pronto-atendimento, no Hospital Regional e até na delegacia, mas até agora sem sucesso. "Meu pai desapareceu dia 25, fiz o B.O dia 26  e de lá pra cá sem direcionamento, nada que nos leve até ele. É desesperador, é um pedaço nosso, é o nosso pai", desabafou Adriana.

