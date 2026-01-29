Onde está José Frozino Ribeiro da Silva? O aposentado, de 70 anos, desapareceu de casa, na região do Bonfim, em Taubaté, e não foi mais encontrado. Ele desapareceu no dia 25 de outubro e, agora, já se passam mais de três meses. E o despespero é grande.

Ele parou de fazer contato com a família após enviar mensagem para os filhos e o caso mobiliza parentes. "Já se passaram 3 meses e até exato momento não conseguimos encontrar o meu pai. São dias difíceis, de muita angústia e tristeza", disse Adriana Jovito, filha do aposentado, ao OVALE, por mensagem.