ALEXANDRE JOSÉ DE BRUM, 61 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Venerável Ordem Terceira, em Taubaté, nesta sexta-feira (30), às 14h.
NATALIA ALVES GOMES, 82 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale, em Jacareí (SP), nesta sexta-feira (30), às 14h.
MARIA JOSÉ MACHADO, 76 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana (São José dos Campos), nesta sexta-feira (30), às 13h.
VALTER DE LIMA, 62 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Velório Distrital de Eugênio de Melo, em São José dos Campos
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, nesta sexta-feira (30), às 10h.
CARLOS MARIANO DA SILVA, 85 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Urbam – Sala 2
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (30), às 10h.
AMARILDO RIBEIRO DE JESUS, 63 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (30), às 9h30.
VICENTE JOÃO ANTONIO, 66 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (30), às 9h.
RN LUCAS MARCONDES COSTA, recém-nascido
Falecimento: 28/01/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (30), às 8h.
AMÉLIA JANUARIO, 92 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Urbam – Sala 3
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (30), às 8h.
BENEDITO VICENTE GONÇALVES, 76 anos
Falecimento: 29/01/2026
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal de Igaratá (SP), nesta sexta-feira (30), às 6h.