ALEXANDRE JOSÉ DE BRUM, 61 anos

Falecimento: 29/01/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cemitério Venerável Ordem Terceira, em Taubaté, nesta sexta-feira (30), às 14h.

NATALIA ALVES GOMES, 82 anos

Falecimento: 29/01/2026

Velório: Urbam – Sala 5

Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale, em Jacareí (SP), nesta sexta-feira (30), às 14h.

MARIA JOSÉ MACHADO, 76 anos

Falecimento: 29/01/2026

Velório: Velório Municipal Santana

Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana (São José dos Campos), nesta sexta-feira (30), às 13h.