29 de janeiro de 2026
CHUVA

URGENTE: Chuva volta a atingir São José; árvores caem em rodovia

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Uma forte chuva atingiu parte da região norte de São José dos Campos no início da noite desta quinta-feira (29), causando alagamentos e quedas de árvores, principalmente ao longo da rodovia SP-050, que liga o município a Monteiro Lobato.

De acordo com relatos de testemunhas, há vários pontos de alagamento ao longo da rodovia, o que dificultou o tráfego de veículos no trecho. Também foram registradas quedas de árvores, aumentando os riscos para motoristas que trafegavam pela região durante o período de chuva intensa.

Imagens enviadas à reportagem mostram que, em uma das ocorrências, um carro foi atingido por uma árvore. Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros foi procurado para informar se houve acionamento para atendimento das ocorrências, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.

Às 18h35, a Defesa Civil emitiu um alerta via celular informando sobre a propagação da chuva por São José dos Campos, acompanhada de raios e ventos fortes. O órgão orienta que a população evite áreas alagadas e redobre a atenção em vias com risco de quedas de árvores.

A situação segue sendo monitorada, e novas informações devem ser divulgadas pelos órgãos oficiais.

