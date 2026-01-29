Uma forte chuva atingiu parte da região norte de São José dos Campos no início da noite desta quinta-feira (29), causando alagamentos e quedas de árvores, principalmente ao longo da rodovia SP-050, que liga o município a Monteiro Lobato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com relatos de testemunhas, há vários pontos de alagamento ao longo da rodovia, o que dificultou o tráfego de veículos no trecho. Também foram registradas quedas de árvores, aumentando os riscos para motoristas que trafegavam pela região durante o período de chuva intensa.