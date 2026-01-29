O universitário Lucas Batista de Oliveira, de 29 anos, morador de São José dos Campos, está desaparecido há cerca de um mês após embarcar em um ônibus com destino a Santos, no litoral paulista. A família vive um período de angústia e busca por informações que possam levar ao paradeiro do jovem.
Lucas saiu de casa na manhã do dia 28 de dezembro de 2025, vestindo camisa esportiva azul, bermuda da mesma cor e carregando uma bolsa de pano com alças de cordão. Desde então, não manteve mais contato com familiares.
Segundo o pai, o administrador de empresas Rafael de Araújo Oliveira, o desaparecimento tem causado grande sofrimento à família. “O sentimento é de pesar, preocupação e dor. É um momento muito difícil para todos”, relatou.
Rafael informou que o filho já havia passado por clínicas de recuperação e seguia em tratamento terapêutico por conta da dependência química. De acordo com ele, Lucas estava há cerca de dois anos sem recaídas, até a noite de 27 de dezembro, quando teria feito uso de maconha, na véspera da viagem.
Ainda conforme o pai, Lucas deixou o celular em casa, mas levou documentos pessoais. Em Santos, Rafael descobriu que o filho registrou um boletim de ocorrência no dia 29 de dezembro, informando o roubo do celular na noite anterior, na Rua João Pessoa, logo após chegar à cidade. A família, no entanto, acredita que o registro tenha sido feito apenas para possibilitar o bloqueio do aparelho, já que o telefone não estava com ele.
Desde o desaparecimento, Rafael esteve sete vezes em Santos em busca de informações. Ele procurou o filho em hospitais, clínicas e também em regiões conhecidas pela concentração de usuários de drogas. Cartazes com a foto de Lucas foram espalhados pela cidade, mas até o momento nenhuma informação concreta foi obtida.
Aluno do curso de Ciências da Computação, Lucas deveria retornar das férias e retomar as atividades acadêmicas nos próximos dias. A ausência do filho, segundo o pai, tem sido marcada por incerteza e apreensão constantes.
Qualquer informação que possa ajudar a localizar Lucas Batista de Oliveira deve ser comunicada à Polícia Civil.