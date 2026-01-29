O universitário Lucas Batista de Oliveira, de 29 anos, morador de São José dos Campos, está desaparecido há cerca de um mês após embarcar em um ônibus com destino a Santos, no litoral paulista. A família vive um período de angústia e busca por informações que possam levar ao paradeiro do jovem.

Lucas saiu de casa na manhã do dia 28 de dezembro de 2025, vestindo camisa esportiva azul, bermuda da mesma cor e carregando uma bolsa de pano com alças de cordão. Desde então, não manteve mais contato com familiares.