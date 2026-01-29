29 de janeiro de 2026
CASO EM SÃO JOSÉ

Homem é salvo pela GCM após ter perna prensada por caminhão

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de São José
Homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de São José

Durante patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Setville, na região leste de São José dos Campos, agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) prestaram os primeiros socorros a um homem que havia sofrido um acidente de trabalho, e apresentava um ferimento grave em uma das pernas.

Moradores que estavam no local e presenciaram o acidente relataram que o homem estava posicionado entre dois caminhões. Quando um deles desceu repentinamente e prensou a perna esquerda do homem.

Rapidamente, os guardas chegaram ao local e constataram sangramento intenso na perna esquerda da vítima. Eles cortaram a roupa para expor a ferida e aplicaram torniquete em razão da extensão e gravidade da lesão. 

É o terceiro caso de socorro médico prestado pelos agentes em um período de 50 dias, salvando vidas.

Primeiros socorros

Após estancar o sangramento, os guardas realizaram mais ações de primeiros socorros para avaliação e monitoramento dos sinais vitais do homem acidentado.

A pedido dos guardas municipais, os moradores ligaram para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que rapidamente disponibilizou uma ambulância.

A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial, onde ficou sob os cuidados dos médicos e profissionais de saúde.

Segundo moradores que presenciaram o acidente e os profissionais que fizeram o resgate do homem até o hospital, a ação rápida e eficaz dos guardas municipais foi decisiva e fundamental para salvar a vítima, evitando o choque hipovolêmico (redução rápida da quantidade de sangue no corpo provocada por hemorragia).

