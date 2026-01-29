Durante patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Setville, na região leste de São José dos Campos, agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) prestaram os primeiros socorros a um homem que havia sofrido um acidente de trabalho, e apresentava um ferimento grave em uma das pernas.
Moradores que estavam no local e presenciaram o acidente relataram que o homem estava posicionado entre dois caminhões. Quando um deles desceu repentinamente e prensou a perna esquerda do homem.
Rapidamente, os guardas chegaram ao local e constataram sangramento intenso na perna esquerda da vítima. Eles cortaram a roupa para expor a ferida e aplicaram torniquete em razão da extensão e gravidade da lesão.
É o terceiro caso de socorro médico prestado pelos agentes em um período de 50 dias, salvando vidas.
Primeiros socorros
Após estancar o sangramento, os guardas realizaram mais ações de primeiros socorros para avaliação e monitoramento dos sinais vitais do homem acidentado.
A pedido dos guardas municipais, os moradores ligaram para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que rapidamente disponibilizou uma ambulância.
A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial, onde ficou sob os cuidados dos médicos e profissionais de saúde.
Segundo moradores que presenciaram o acidente e os profissionais que fizeram o resgate do homem até o hospital, a ação rápida e eficaz dos guardas municipais foi decisiva e fundamental para salvar a vítima, evitando o choque hipovolêmico (redução rápida da quantidade de sangue no corpo provocada por hemorragia).