Durante patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Setville, na região leste de São José dos Campos, agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) prestaram os primeiros socorros a um homem que havia sofrido um acidente de trabalho, e apresentava um ferimento grave em uma das pernas.

Moradores que estavam no local e presenciaram o acidente relataram que o homem estava posicionado entre dois caminhões. Quando um deles desceu repentinamente e prensou a perna esquerda do homem.