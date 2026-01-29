Ex-primeira-dama de São José dos Campos, Sheila Thomaz retomou a atividade de produzir marmitas feita ao lado do filho, João Henrique Thomaz Ferreira, quando ela esteve em Dublin, na Irlanda, para acompanhar a recuperação dele, que teve a perna amputada após ser atingido por um carro de um policial irlandês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em publicação nas redes sociais nessa quarta-feira (28), ela anunciou as “Quentinhas da Sheila”, com fotos das marmitas preparadas com “capricho e amor”. Sheila postou fotos da atividade e fez questão de posar (foto abaixo) ao lado de João Henrique, como fez em Dublin, no começo de 2024.