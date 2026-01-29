Ex-primeira-dama de São José dos Campos, Sheila Thomaz retomou a atividade de produzir marmitas feita ao lado do filho, João Henrique Thomaz Ferreira, quando ela esteve em Dublin, na Irlanda, para acompanhar a recuperação dele, que teve a perna amputada após ser atingido por um carro de um policial irlandês.
Em publicação nas redes sociais nessa quarta-feira (28), ela anunciou as “Quentinhas da Sheila”, com fotos das marmitas preparadas com “capricho e amor”. Sheila postou fotos da atividade e fez questão de posar (foto abaixo) ao lado de João Henrique, como fez em Dublin, no começo de 2024.
“No período em que acompanhei meu filho em Dublin, que infelizmente foi atropelado e teve a perna amputada, passamos a fazer quentinhas para vender e ajudar nas despesas. Enfrentamos muitos desafios, principalmente financeiros, e tivemos que nos virar”, escreveu ela na publicação.
“Foi então que uma linda corrente do bem se formou. Os amigos do meu filho passaram a nos ajudar nas vendas e criamos juntos uma rede de solidariedade. Depois que voltamos pra SJC os desafios só aumentaram. Acho que vou precisar voltar com as marmitinhas! Quem aqui compraria? Juro que cada uma é preparada com capricho e amor”, completou ela.
Em Dublin, como mostrou OVALE (veja aqui), o cardápio de Sheila era composto de comida brasileira, com pitada de São José dos Campos, variando do básico arroz, feijão, carne com legumes e farofa a práticos mais típicos do país, como moqueca, bobó de camarão e lasanha. Nutritivos e com muito sabor. As receitas devem permanecer.
Separação
Adotando o nome “Sheila Primeira Dama de Coração” de São José em seu perfil no Instagram, Sheila enfrentou, no ano passado, um ruidoso processo de divórcio do prefeito Anderson Farias (PSD).
Em outubro, foi anunciada a separação entre ela e Anderson. O rompimento foi turbulento, já que Anderson assumiu ter tido um relacionamento extraconjugal e Sheila chegou a obter da Justiça uma medida protetiva contra o prefeito – já revogada, a pedido da própria ex-primeira-dama.
Após deixar o PSD em setembro do ano passado, Sheila se filiou ao União Brasil em novembro. Segundo apuração de OVALE, ela pretende ser candidata a deputada federal em 2026.
Em São José, o União Brasil já tem um deputado estadual, Dr. Elton. A filiação de Sheila ao partido, no entanto, não ocorreu em conversas com as lideranças municipais do União, e sim com o diretório estadual – com participação ativa de Milton Leite, um dos principais nomes da legenda.