Operação policial realizada na quarta-feira (28), com o apoio da distribuidora de energia elétrica EDP, flagrou a prática de furto de energia em um restaurante no bairro Pinhão do Uma, em Pindamonhangaba.
Durante a inspeção, os técnicos identificaram inversão na fase terminal do medidor, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse R$ 20 mil.
A operação foi conduzida pela Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento responderá por crime de furto de energia, com pena de multa e de reclusão de um a quatro anos.
Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo, conforme a regra da Resolução Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
A EDP reforça que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia. Somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários.
Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.
Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.
A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores:
Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)
WhatsApp (11) 93465-2888
Central de Atendimento: 0800 721 0123
Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.