Operação policial realizada na quarta-feira (28), com o apoio da distribuidora de energia elétrica EDP, flagrou a prática de furto de energia em um restaurante no bairro Pinhão do Uma, em Pindamonhangaba.

Durante a inspeção, os técnicos identificaram inversão na fase terminal do medidor, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse R$ 20 mil.