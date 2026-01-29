O casal responsável pelo brechó de luxo “Desapego Legal”, de São José dos Campos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Urbanova, na região oeste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Francine Prado e Filipe Prado dos Santos foram presos em um condomínio residencial, onde moram, chamando a atenção de moradores devido à movimentação de viaturas no local. A defesa do casal não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto.