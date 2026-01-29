O americano Brendan Banfield confessou à Justiça dos Estados Unidos que tinha um caso com a babá brasileira Juliana Peres Magalhães de 25 anos, que é natural de Jacareí. Os dois estão presos por suspeita de assassinar Christine Banfield, esposa de Brendan e chefe de Juliana, em 2023.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo Brendan, o caso começou por iniciativa da brasileira. Ele afirmou em depoimento nessa quarta-feira (28) que Juliana teria o procurado por mensagem para falar sobre sua experiência com aplicativos de relacionamento e deixou implícito ao júri que, no mesmo dia, eles teriam tido relações.
O homem disse que não acreditava que a esposa soubesse do caso. Ele também falou que Juliana demonstrou preocupação e medo de ser demitida caso eles fossem descobertos. "Falei para ela que isso era só um caso, que não tínhamos nenhum relacionamento, que eu já tive outros casos e que nada disso mudou minha relação com Christine", disse.
Apesar de confirmar o caso, Brendan continuou negando que planejou a morte da esposa. A versão dele contradiz a de Juliana, que afirmou que o crime foi planejado pelos dois por um longo tempo para que eles mantivessem o relacionamento.
“Não houve nenhum planejamento. Nesse momento [em que o assassinato aconteceu], nossa relação tinha entre seis e oito semanas”, disse ele.
Ele chamou a versão dada pela brasileira de "absolutamente maluca" e disse que nunca usou nenhum aparelho eletrônico de Christine. O julgamento do homem foi suspenso ontem e será retomado hoje no estado da Virgínia.
Juliana contou durante julgamento que o assassinato de Christine Banfield foi planejado por meses com ajuda de Brendan. Os dois teriam pensado em álibis e nas versões que dariam sobre o crime antes de cometê-lo.
Leia mais: Por pena menor, babá do Vale acusa amante pela morte da patroa
Leia mais: Babá do Vale fez fotos íntimas com amante antes de matar patroa
Junto ao amante, Juliana teria criado um perfil se passando por Christine em uma rede social para atrair um homem para a casa dela. A rede social em questão era específica para fetiches sexuais e, com o perfil em nome da vítima, o americano e a brasileira teriam chamado um homem para realizar "uma fantasia de estupro" com Christine.
Brendan teria deixado a porta da casa destrancada para que o "convidado" de Christine chegasse, segundo o depoimento de Juliana. Quando o homem chegou e passou a violentar a mulher, o marido dela atirou nele e, em seguida, esfaqueou a esposa, disse ela no depoimento.
Após o crime, brasileira ligou para a polícia para informar que a chefe estava sangrando e tinha sido esfaqueada por um homem. Durante a ligação, Brendan pegou o telefone, se apresentou como agente do FBI e disse que tinha matado o suspeito de esfaquear a esposa. A gravação da chamada foi tocada durante o julgamento.
O caso
Chefe de Juliana foi morta com um homem no condado de Fairfax, na Virginia, em fevereiro de 2023. As vítimas do crime foram identificadas como Joseph Ryan, 39 anos, e Christine Banfield, 37 anos. Ela foi socorrida, mas morreu no hospital em seguida.
Juliana morava na casa onde o crime aconteceu e foi babá da família por dois anos antes de ser presa. Ela estava em um programa de intercâmbio e cuidava da filha do casal. A mansão onde ela morava era avaliada em US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões).
Pai da família, o chefe de Juliana assumiu crime, mas voltou atrás e passou a negar a autoria. A princípio, Brandon Robert disse em um telefonema à polícia, que matou o homem desconhecido depois que ele invadiu sua casa e feriu sua esposa. Posteriormente, ele, que é agente do FBI, negou a confissão.
A investigação durou sete meses até que a polícia concluísse, ainda em 2023, que Juliana atirou em Joseph. A princípio, a morte de Christine foi tratada como um mistério, mas, durante depoimento em 2026, ela afirmou que Brandon teria assassinado a esposa a facadas.
Juliana foi acusada de homicídio de segundo grau, levada ao centro de detenção e não tem direito a fiança. A mãe dela, que mora no Brasil, disse, na época do crime, que a filha tinha agido por legítima defesa após um desconhecido invadir a casa.
* Com informações do portal UOL