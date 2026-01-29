O americano Brendan Banfield confessou à Justiça dos Estados Unidos que tinha um caso com a babá brasileira Juliana Peres Magalhães de 25 anos, que é natural de Jacareí. Os dois estão presos por suspeita de assassinar Christine Banfield, esposa de Brendan e chefe de Juliana, em 2023.

Segundo Brendan, o caso começou por iniciativa da brasileira. Ele afirmou em depoimento nessa quarta-feira (28) que Juliana teria o procurado por mensagem para falar sobre sua experiência com aplicativos de relacionamento e deixou implícito ao júri que, no mesmo dia, eles teriam tido relações.