Moradora de Jacareí, Maria Eli Silva, 58 anos, foi com a amiga Lúcia Helena Canhada Lopes, 68 anos, ao ato marcado em Brasília (DF), no último domingo (25), para a chegada da caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Elas estavam em meio à multidão, sob chuva forte, quando foram atingidas por um raio que caiu na praça durante o evento, sendo que Maria Eli permanece internada na UTI do Hospital Santa Marta, em Taguatinga (DF). O episódio deixou 89 vítimas, das quais 47 foram levadas a unidades de pronto-atendimento.