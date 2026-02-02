03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAMINHADA DE NIKOLAS

‘Morreria por causa justa’, diz mulher do Vale atingida por raio

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Lúcia Helena e Maria Eli Silva, que é de Jacareí
Lúcia Helena e Maria Eli Silva, que é de Jacareí

Moradora de Jacareí, Maria Eli Silva, 58 anos, foi com a amiga Lúcia Helena Canhada Lopes, 68 anos, ao ato marcado em Brasília (DF), no último domingo (25), para a chegada da caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Elas estavam em meio à multidão, sob chuva forte, quando foram atingidas por um raio que caiu na praça durante o evento, sendo que Maria Eli permanece internada na UTI do Hospital Santa Marta, em Taguatinga (DF). O episódio deixou 89 vítimas, das quais 47 foram levadas a unidades de pronto-atendimento.

A decisão de ir a Brasília ocorreu após Maria Eli enviar a Lúcia um vídeo do deputado, que consideram uma pessoa do bem. Lúcia estava em sua casa em Olímpia, no interior de São Paulo, e incentivou a amiga. As duas se conhecem há cerca de 40 anos e costumam viajar juntas pelo país.

Maria Eli saiu de Jacareí, no Vale do Paraíba, na quinta-feira (22), após comemorar o aniversário com os dois filhos. Seguiu para São Paulo e pegou um ônibus para Olímpia, onde encontrou Lúcia no dia seguinte. As duas partiram de carro no mesmo dia.

Antes da viagem, colocaram uma bandeira do Brasil no veículo com a frase: "Fechado com Bolsonaro" e criaram um perfil em rede social para compartilhar registros do trajeto. Devido ao cansaço, pararam para dormir em Cristalina (GO) e chegaram a Brasília no sábado.

Atingidas pelo raio

No domingo, na praça, Lúcia ouviu um estrondo forte e chegou a desmaiar. Ao recuperar a consciência, ainda no local, disse ter pensado inicialmente que se tratava de um atentado.

Em seguida, viu pessoas levando a amiga para debaixo de uma tenda azul. Maria Eli apresentava um quadro mais grave, com dores intensas pelo corpo, descritas como sensação de queimação. Ela teve queimaduras no pescoço e em parte do seio.

As duas foram levadas de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte. Maria Eli depois foi transferida para o Hospital Santa Marta e segue internada na UTI. Em um dos atendimentos, recebeu morfina para controle da dor e, segundo a amiga, tem apresentado melhora clínica.

Sobre o risco de morte no incidente, ela declarou: "Se eu tivesse morrido, também não teria problema. Morreria por uma causa justa, nobre".

* Com informações do jornal Folha de S.Paulo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários