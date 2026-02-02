O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação 16 novos radares em rodovias estaduais paulistas.

As ativações aconteceram na terça-feira (27) e, entre os trechos que passam a contar com fiscalização eletrônica imediata na região do Vale do Paraíba, estão Jacareí e São Luís do Paraitinga.

O objetivo do governo estadual é reduzir a gravidade de colisões e atropelamentos, reforçando a segurança viária em perímetros urbanos e áreas de travessia de fauna.