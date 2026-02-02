O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação 16 novos radares em rodovias estaduais paulistas.
As ativações aconteceram na terça-feira (27) e, entre os trechos que passam a contar com fiscalização eletrônica imediata na região do Vale do Paraíba, estão Jacareí e São Luís do Paraitinga.
O objetivo do governo estadual é reduzir a gravidade de colisões e atropelamentos, reforçando a segurança viária em perímetros urbanos e áreas de travessia de fauna.
Instalações
Em São Luís do Paraitinga, o equipamento foi instalado no km 066 da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), cobrindo ambos os sentidos com limite de 60 km/h.
Já em Jacareí, a fiscalização ocorre no km 000 da SPI 172/060, via de acesso à Rodovia Presidente Dutra, também com velocidade máxima permitida de 60 km/h.
Expansão e multas
A medida faz parte de um plano de expansão que já soma 602 radares ativos em rodovias não concedidas no estado.
Os locais foram escolhidos com base em estudos técnicos que apontam histórico de acidentes e excesso de velocidade.
Os trechos estão devidamente sinalizados, e os motoristas que desrespeitarem os limites estabelecidos serão autuados.
A lista completa dos novos pontos de monitoramento, que incluem cidades como Mogi das Cruzes e Barueri, está disponível no site oficial do órgão.