A família de Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, que morreu após ser baleado na cabeça por um policial militar em São José dos Campos, cobra investigação sobre a conduta do policial militar que atirou no jovem, que morreu dias depois no hospital.

Os familiares contestam a versão apresentada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo de que o joseense morreu após confronto com a Polícia Militar e de que estaria armado.