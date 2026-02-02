03 de fevereiro de 2026
ESPORTE

Maurren Maggi lança 1ª Meia Maratona de Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
1ª Meia Maratona Internacional
1ª Meia Maratona Internacional

Campos do Jordão anunciou a 1ª Meia Maratona Internacional com um evento que reuniu grandes nomes do esporte, entre eles, a campeã olímpica Maurren Maggi.

A atleta participou do lançamento como madrinha da prova, ao lado do maratonista Paulo Paula, que representou o Brasil em três Olimpíadas e já está na cidade para se adaptar aos 1.700 metros de altitude.

A competição está marcada para o dia 15 de março e espera reunir 3 mil participantes, oferecendo mais de R$ 50 mil em prêmios.

Homologação

O evento possui a homologação da World Athletics e da Confederação Brasileira de Atletismo.

Isso garante que as marcas obtidas pelos corredores sejam válidas como índices para competições internacionais, contando com arbitragem oficial e cronometragem eletrônica.

Provas

Além da distância principal de 21 km, o final de semana esportivo contará com provas de 5 km e 10 km, válidas pelo Campeonato Paulista de Corrida de Rua, e a Prova de Milha no sábado à noite.

O percurso terá largada e chegada no Parque Capivari, percorrendo cenários turísticos tradicionais como a Ducha de Prata.

A iniciativa da prefeitura e da Federação Paulista de Atletismo visa consolidar a estância como um polo do turismo esportivo, atraindo tanto amadores quanto a elite do atletismo nacional.

Para participar, basta preencher um formulário disponível no Instagram oficial da prova: @meiadecampos.

