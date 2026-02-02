Campos do Jordão anunciou a 1ª Meia Maratona Internacional com um evento que reuniu grandes nomes do esporte, entre eles, a campeã olímpica Maurren Maggi.
A atleta participou do lançamento como madrinha da prova, ao lado do maratonista Paulo Paula, que representou o Brasil em três Olimpíadas e já está na cidade para se adaptar aos 1.700 metros de altitude.
A competição está marcada para o dia 15 de março e espera reunir 3 mil participantes, oferecendo mais de R$ 50 mil em prêmios.
Homologação
O evento possui a homologação da World Athletics e da Confederação Brasileira de Atletismo.
Isso garante que as marcas obtidas pelos corredores sejam válidas como índices para competições internacionais, contando com arbitragem oficial e cronometragem eletrônica.
Provas
Além da distância principal de 21 km, o final de semana esportivo contará com provas de 5 km e 10 km, válidas pelo Campeonato Paulista de Corrida de Rua, e a Prova de Milha no sábado à noite.
O percurso terá largada e chegada no Parque Capivari, percorrendo cenários turísticos tradicionais como a Ducha de Prata.
A iniciativa da prefeitura e da Federação Paulista de Atletismo visa consolidar a estância como um polo do turismo esportivo, atraindo tanto amadores quanto a elite do atletismo nacional.
Para participar, basta preencher um formulário disponível no Instagram oficial da prova: @meiadecampos.