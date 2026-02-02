Campos do Jordão anunciou a 1ª Meia Maratona Internacional com um evento que reuniu grandes nomes do esporte, entre eles, a campeã olímpica Maurren Maggi.

A atleta participou do lançamento como madrinha da prova, ao lado do maratonista Paulo Paula, que representou o Brasil em três Olimpíadas e já está na cidade para se adaptar aos 1.700 metros de altitude.

A competição está marcada para o dia 15 de março e espera reunir 3 mil participantes, oferecendo mais de R$ 50 mil em prêmios.