Um morador de Jacareí foi enganado após receber mensagens de um “novo WhatsApp” que se passava pela filha, e acabou pagando vários boletos. O prejuízo estimado é de R$ 12 mil.
O caso do “golpe do novo número” foi registrado como estelionato e está sob apuração da Polícia Civil. A fraude segue um roteiro conhecido: o criminoso diz que “trocou de número”, se apresenta como um parente próximo e, em seguida, pressiona por pagamentos “urgentes”, geralmente com justificativa de vencimento e promessa de reembolso.
Segundo o registro policial, a vítima, de 63 anos, recebeu mensagens de um novo número de WhatsApp que se identificava como sendo da filha. Acreditando na história, o morador passou a conversar com o contato, sem desconfiar que era o golpe do novo número.
Na sequência, durante a madrugada, o criminoso passou a pedir que a vítima fizesse pagamentos de boletos, alegando que os valores estavam para vencer e que seriam quitados depois, quando entrasse dinheiro “na sexta-feira”. Convencido de que estava ajudando a filha, o morador realizou diversos pagamentos.
A desconfiança surgiu quando o contato pediu um novo pagamento, desta vez no valor de R$ 1.500. A vítima interrompeu a conversa e procurou a filha por outro meio. Foi nesse momento que veio a confirmação: ela não havia solicitado dinheiro e se tratava de golpe
O prejuízo total relatado no boletim é de aproximadamente R$ 12 mil, pagos indevidamente a terceiros desconhecidos — um valor que tende a ser difícil de recuperar se a vítima não agir rápido após perceber o golpe.