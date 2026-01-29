29 de janeiro de 2026
PAGOU BOLETOS

Morador de Jacareí perde R$ 12 mil no ‘golpe do novo número’

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Shutterstock
Caso do “golpe do novo número” foi registrado como estelionato
Caso do “golpe do novo número” foi registrado como estelionato

Um morador de Jacareí foi enganado após receber mensagens de um “novo WhatsApp” que se passava pela filha, e acabou pagando vários boletos. O prejuízo estimado é de R$ 12 mil.

O caso do “golpe do novo número” foi registrado como estelionato e está sob apuração da Polícia Civil. A fraude segue um roteiro conhecido: o criminoso diz que “trocou de número”, se apresenta como um parente próximo e, em seguida, pressiona por pagamentos “urgentes”, geralmente com justificativa de vencimento e promessa de reembolso.

Segundo o registro policial, a vítima, de 63 anos, recebeu mensagens de um novo número de WhatsApp que se identificava como sendo da filha. Acreditando na história, o morador passou a conversar com o contato, sem desconfiar que era o golpe do novo número.

Na sequência, durante a madrugada, o criminoso passou a pedir que a vítima fizesse pagamentos de boletos, alegando que os valores estavam para vencer e que seriam quitados depois, quando entrasse dinheiro “na sexta-feira”. Convencido de que estava ajudando a filha, o morador realizou diversos pagamentos.

A desconfiança surgiu quando o contato pediu um novo pagamento, desta vez no valor de R$ 1.500. A vítima interrompeu a conversa e procurou a filha por outro meio. Foi nesse momento que veio a confirmação: ela não havia solicitado dinheiro e se tratava de golpe

O prejuízo total relatado no boletim é de aproximadamente R$ 12 mil, pagos indevidamente a terceiros desconhecidos — um valor que tende a ser difícil de recuperar se a vítima não agir rápido após perceber o golpe.

