Um morador de Jacareí foi enganado após receber mensagens de um “novo WhatsApp” que se passava pela filha, e acabou pagando vários boletos. O prejuízo estimado é de R$ 12 mil.

O caso do “golpe do novo número” foi registrado como estelionato e está sob apuração da Polícia Civil. A fraude segue um roteiro conhecido: o criminoso diz que “trocou de número”, se apresenta como um parente próximo e, em seguida, pressiona por pagamentos “urgentes”, geralmente com justificativa de vencimento e promessa de reembolso.