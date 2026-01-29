Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) disse que o governo federal está empenhado em fechar um contrato entre o Exército e a Avibras, no valor de R$ 900 milhões, por cinco anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A confirmação, segundo Alckmin, deve ser feita até o término da negociação que está em andamento entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São José e a Avibras para o pagamento das dívidas trabalhistas acumuladas pela empresa. A retomada da Avibras está prevista para o dia 16 de março.
Alckmin se reuniu na manhã desta quinta-feira (29), em Brasília (DF), com representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. O tema do encontro foi a Avibras, empresa bélica instalada no Vale do Paraíba que enfrenta grave crise financeira.
A reunião com Alckmin ocorre no momento em que o sindicato negocia o retorno das atividades da empresa, sem produção constante desde 2022. Na semana passada, os trabalhadores autorizaram o sindicato a buscar uma proposta sobre os valores das dívidas trabalhistas acumuladas. Uma reunião com a empresa foi marcada para quarta-feira (28), para iniciar essa discussão.
“Agora tem uma nova direção na Avibras e o governo prometeu que, se a gente trocasse o controle da direção da empresa, haveria aporte financeiro. Agora com uma nova direção, a gente cobra do governo”, disse Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.
"O investimento do governo federal é uma questão de fundamental importância para o retorno das atividades da Avibras", completou.
A direção da empresa sinalizou ao sindicato querer retomar a produção com 210 trabalhadores, inicialmente, podendo chegar 450, no meio do ano.
O processo de negociação entre a Avibras e o sindicato deve ser concluído até o final de fevereiro. A dívida trabalhista inclui 34 meses de salários em atraso, multas, verbas rescisórias e outros direitos.