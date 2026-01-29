Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) disse que o governo federal está empenhado em fechar um contrato entre o Exército e a Avibras, no valor de R$ 900 milhões, por cinco anos.

A confirmação, segundo Alckmin, deve ser feita até o término da negociação que está em andamento entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São José e a Avibras para o pagamento das dívidas trabalhistas acumuladas pela empresa. A retomada da Avibras está prevista para o dia 16 de março.