Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região participaram de uma reunião na manhã desta quinta-feira (29), em Brasília (DF), com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). O tema do encontro foi a Avibras, empresa bélica instalada no Vale do Paraíba que enfrenta grave crise financeira.

O sindicato informou que voltou a pressionar o governo federal a investir na empresa, com, por exemplo, a aquisição de produtos pelo Exército Brasileiro. A Avibras é a maior indústria do setor bélico do país.