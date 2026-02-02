03 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Congonhas confirma 3º vazamento em mina, em menos de uma semana

Por Da redação | Congonhas
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Prefeitura de Congonhas/Divulgação
Vazamento em Congonhas
Vazamento em Congonhas

A cidade de Congonhas, região central de Minas Gerais, confirmou na noite desta quinta-feira (28) um terceiro vazamento de água no estado em menos de cinco dias.

Desta vez, o acidente foi identificado no dique de Fraile, na mina Casa de Pedra, que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Os dois vazamentos anteriores, um no domingo (25) e outro na segunda-feira (27), ocorreram em áreas controladas pela mineradora Vale.

Segundo a prefeitura de Congonhas, o novo problema foi identificado durante os trabalhos de fiscalização nos outros dois vazamentos:

"[Foi identificado] carreamento de resíduos por enxurrada, decorrente de deficiências nos sistemas de drenagem das vias internas da mineradora”.

Ainda de acordo com a prefeitura o material foi em direção ao Rio Maranhão e, apesar do vazamento, não houve rompimento de estruturas.

O órgão municipal considerou o incidente como um 'dano ambiental moderado'. A prefeitura disse ainda que notificou a CSN para que tome providências.

CSN

A empresa se manifestou sobre o assunto em nota.

A companhia informou que "segundo manifestação da própria prefeitura de Congonhas foi constatado que não houve qualquer extravasamento, transbordamento, rompimento ou anormalidade em quaisquer das estruturas da barragem ou contenção de sedimentos".

Sobre a alegação da prefeitura da cidade, de que houve carreamento de resíduos por enxurrada, a CSN afirma que este problema "está relacionado exclusivamente à drenagem de estradas de terra e acessos da região, assim como eventual carreamento de galhos em decorrência das fortes chuvas, sem qualquer relação com barragens ou com as atividades operacionais da Companhia".

*Atualizada às 10h05 para inclusão do posicionamento da CSN.

