A Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê temporais e chuvas persistentes entre a noite desta quinta-feira (29) e a sexta (30) na região, com risco maior de alagamentos, enxurradas e deslizamentos por causa do solo já encharcado.

A tendência é de aumento da instabilidade ao longo da sexta-feira (30) com a formação e atuação de um sistema de baixa pressão na costa paulista, o que pode sustentar chuva contínua e elevar os volumes em 24 horas. O alerta vermelho reforça que os riscos aumentam justamente quando a chuva fica mais persistente, e não apenas em pancadas rápidas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a quinta-feira (29) ainda tem “cara de verão”: sol entre nuvens, calor e aumento da umidade — combinação que favorece áreas de instabilidade com pancadas fortes, raios, rajadas de vento e chance de granizo.

Durante a noite e a madrugada, porém, a formação do sistema meteorológico na costa aumenta a nebulosidade e dá força para a chuva persistente. Na prática, o alerta vermelho indica que a sexta-feira tende a ter precipitação mais generalizada e contínua, com acumulados elevados no período de 24 horas.