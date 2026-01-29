Alerta vermelho no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê temporais e chuvas persistentes entre a noite desta quinta-feira (29) e a sexta (30) na região, com risco maior de alagamentos, enxurradas e deslizamentos por causa do solo já encharcado.
A tendência é de aumento da instabilidade ao longo da sexta-feira (30) com a formação e atuação de um sistema de baixa pressão na costa paulista, o que pode sustentar chuva contínua e elevar os volumes em 24 horas. O alerta vermelho reforça que os riscos aumentam justamente quando a chuva fica mais persistente, e não apenas em pancadas rápidas.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a quinta-feira (29) ainda tem “cara de verão”: sol entre nuvens, calor e aumento da umidade — combinação que favorece áreas de instabilidade com pancadas fortes, raios, rajadas de vento e chance de granizo.
Durante a noite e a madrugada, porém, a formação do sistema meteorológico na costa aumenta a nebulosidade e dá força para a chuva persistente. Na prática, o alerta vermelho indica que a sexta-feira tende a ter precipitação mais generalizada e contínua, com acumulados elevados no período de 24 horas.
No comunicado da Defesa Civil, o alerta vermelho separa os acumulados previstos por faixa de risco. Para a nossa região, o destaque é: acumulado médio: região de São José dos Campos (abrangendo parte do Vale do Paraíba); acumulado alto: Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (além de outras regiões do estado).
O ponto crítico do alerta vermelho é que, com o solo encharcado pelas chuvas recentes, cresce o risco de alagamentos e enxurradas em áreas baixas e de deslizamentos em encostas — principalmente em bairros mais vulneráveis.
Diante da previsão de chuva severa na sexta (30), a Defesa Civil do Estado informou que vai mobilizar o Gabinete de Crise em modalidade presencial. A partir das 8h de sexta, instituições responsáveis pela resposta às emergências ficam reunidas para integrar recursos e agilizar atendimentos em ocorrências como interrupções de energia, quedas de árvores, bloqueios de rodovias e outros impactos.
Além disso, na quinta-feira (29), às 10h, a Defesa Civil estadual fez uma reunião com municípios paulistas para alinhar ações estratégicas. No alerta vermelho, a orientação é que as prefeituras intensifiquem monitoramento e resposta rápida a ocorrências.
A Defesa Civil reforça que, durante o alerta vermelho, a população deve acompanhar alertas oficiais e evitar áreas de risco. Algumas orientações práticas:
Jamais atravesse ruas alagadas ou áreas com enxurrada (a pé ou de carro).
Evite permanecer em áreas abertas durante raios e rajadas de vento.
Moradores de encostas devem ficar atentos a sinais de deslizamento (rachaduras, estalos, água barrenta, movimentação de solo).
Se precisar sair, redobre atenção no trânsito: chuva persistente reduz visibilidade e aumenta risco de aquaplanagem.
Telefones de emergência: Defesa Civil 199 | Bombeiros 193 | Polícia Militar 190.
No Litoral Norte, o alerta vermelho costuma exigir atenção extra em áreas de encosta e vias com histórico de alagamento. Relembre um episódio recente: chuva persistente em Ubatuba causou alagamentos e acumulou 141 mm. E veja como funcionam os avisos no celular: alerta severo da Defesa Civil para São José dos Campos e Jacareí.
O comunicado aponta que, no sábado (31), o sistema meteorológico se afasta do estado de São Paulo e as instabilidades tendem a diminuir. O dia deve ter sol entre poucas nuvens, calor e sensação de abafamento. À tarde, não se descartam pancadas isoladas. Ou seja: mesmo após o alerta vermelho, o ideal é manter atenção a mudanças rápidas de tempo.