Uma mulher foi deitida por cultivar maconha no quintal de sua residência no bairro Olaria, em Lorena.
A prisão foi motivada por denúncia anônima que levou os policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ao local.
Com autorização da própria suspeita, a equipe entrou no imóvel e constatou o cultivo de três pés da planta Cannabis.
Ela foi conduzida ao Plantão Policial, sendo liberada em seguida.