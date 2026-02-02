03 de fevereiro de 2026
Cannabis

Mulher é detida por cultivar três pés de maconha no quintal

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Uma mulher foi deitida por cultivar maconha no quintal de sua residência no bairro Olaria, em Lorena.

A prisão foi motivada por denúncia anônima que levou os policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ao local.

Com autorização da própria suspeita, a equipe entrou no imóvel e constatou o cultivo de três pés da planta Cannabis.

Ela foi conduzida ao Plantão Policial, sendo liberada em seguida.

