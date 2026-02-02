Uma mulher foi deitida por cultivar maconha no quintal de sua residência no bairro Olaria, em Lorena.

A prisão foi motivada por denúncia anônima que levou os policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ao local.

