A família de Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, baleado na cabeça por um policial militar em São José dos Campos, recebeu nessa quarta-feira (28) o exame que declara a morte cerebral do rapaz, que estava em coma e internado no Hospital Municipal, na Vila Industrial.

Os pais assinaram a autorização para que os órgãos de Carlos Alberto sejam captados e doados, ajudando a salvar vidas. Segundo parentes, serão doados quantos órgãos puderem ser captados pela equipe de transplantes.