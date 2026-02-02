03 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
MURALHA PAULISTA

Procurado por homícidio em Mongaguá é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio
Um homem procurado por homicídio pela Justiça de Mongaguá foi localizado e preso em Jacareí.

A prisão aconteceu na quarta-feira (28), durante patrulhamento de policiais militares da equipe de Força Tática do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Jardim Panorama.

O suspeito foi abordado e submetido ao sistema Muralha Paulista de reconhecimento facial, sendo constatado o mandado de prisão em razão do crime de homicídio, expedido pela Comarca de Mongaguá-SP.

Ele foi conduzido preso e permaneceu à disposição da Justiça.

