Um homem procurado por homicídio pela Justiça de Mongaguá foi localizado e preso em Jacareí.
A prisão aconteceu na quarta-feira (28), durante patrulhamento de policiais militares da equipe de Força Tática do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Jardim Panorama.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito foi abordado e submetido ao sistema Muralha Paulista de reconhecimento facial, sendo constatado o mandado de prisão em razão do crime de homicídio, expedido pela Comarca de Mongaguá-SP.
Ele foi conduzido preso e permaneceu à disposição da Justiça.