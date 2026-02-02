Um homem procurado por homicídio pela Justiça de Mongaguá foi localizado e preso em Jacareí.

A prisão aconteceu na quarta-feira (28), durante patrulhamento de policiais militares da equipe de Força Tática do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Jardim Panorama.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp