Uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem e na apreensão de 555 gramas de drogas no bairro Vila Paraíso, em Caçapava.
Na quarta-feira (28), policiais militares da 3ª Cia. compareceram ao ponto informado para averiguação.
Em uma área de mata, os policiais visualizaram um suspeito segurando uma sacola. Durante a abordagem, foram localizados os seguintes itens:
-
320 gramas de maconha;
-
140 gramas de cocaína;
-
95 gramas de crack;
R$ 506 em dinheiro;
Dois aparelhos celulares.
O homem permaneceu preso em flagrante, à disposição da Justiça, pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06).