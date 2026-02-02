Uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem e na apreensão de 555 gramas de drogas no bairro Vila Paraíso, em Caçapava.

Na quarta-feira (28), policiais militares da 3ª Cia. compareceram ao ponto informado para averiguação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp