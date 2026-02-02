03 de fevereiro de 2026
Denúncia anônima leva à prisão de homem por tráfico em Caçapava

Divulgação
Apreensões no barro Vila Paraíso, em Caçapava
Apreensões no barro Vila Paraíso, em Caçapava

Uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem e na apreensão de 555 gramas de drogas no bairro Vila Paraíso, em Caçapava.

Na quarta-feira (28), policiais militares da 3ª Cia. compareceram ao ponto informado para averiguação.

Em uma área de mata, os policiais visualizaram um suspeito segurando uma sacola. Durante a abordagem, foram localizados os seguintes itens:

  • 320 gramas de maconha;

  • 140 gramas de cocaína;

95 gramas de crack;

  • R$ 506 em dinheiro;

  • Dois aparelhos celulares.

    • O homem permaneceu preso em flagrante, à disposição da Justiça, pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06).

