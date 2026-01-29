Vendedores de celulares de Taubaté foram atraídos para uma entrega em Jacareí e acabaram rendidos por criminosos armados, que levaram três aparelhos, incluindo um iPhone de alto valor que seria negociado no encontro.
O caso, registrado como roubo com emprego de arma de fogo e participação de ao menos dois autores, aconteceu na noite de quarta-feira (28), pela avenida Plínio da Cunha Tolêdo, no Jardim Colinas, próximo a uma estação de rádio. Os vendedores de celulares, de 22 e 35 anos, tinham saído de Taubaté para concluir a negociação.
De acordo com o registro policial, os vendedores foram ao endereço combinado para finalizar a negociação de um aparelho. Ao chegarem, foram surpreendidos por dois homens encapuzados e de boné. Um dos suspeitos anunciou o roubo e exibiu uma arma de fogo do tipo pistola.
Na ação, os criminosos levaram três celulares: dois pertencentes aos vendedores de celulares e um terceiro que seria justamente o objeto da venda no encontro. Depois do roubo, a dupla fugiu e as vítimas deixaram o local para registrar a ocorrência.
No boletim, constam como subtraídos aparelhos da marca Apple — entre eles um modelo iPhone 16 Pro Max e um iPhone 13 Pro Max. O telefone que seria negociado no encontro também era um iPhone e, segundo o registro, estava avaliado em R$ 9,5 mil.
A Polícia Civil registrou características das roupas usadas pela dupla. Um dos autores estaria com moletom claro (tom bege/branco), com o rosto parcialmente coberto, além de capuz e boné. O outro, apontado como o que portava a arma, usava moletom verde escuro, calça preta, capuz e boné. A orientação é que informações que ajudem a identificar suspeitos sejam repassadas às autoridades.
As vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia de Jacareí para prestar depoimento e, se possível, fazer reconhecimento de suspeitos. A investigação busca identificar a dupla e apurar se há ligação com outros crimes parecidos na cidade.