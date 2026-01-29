29 de janeiro de 2026
CELULARES

Vendedores de Taubaté caem em emboscada e são roubados em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Vítimas tiveram celular de alto valor roubado (imagem ilustrativa)
Vítimas tiveram celular de alto valor roubado (imagem ilustrativa)

Vendedores de celulares de Taubaté foram atraídos para uma entrega em Jacareí e acabaram rendidos por criminosos armados, que levaram três aparelhos, incluindo um iPhone de alto valor que seria negociado no encontro.

O caso, registrado como roubo com emprego de arma de fogo e participação de ao menos dois autores, aconteceu na noite de quarta-feira (28), pela avenida Plínio da Cunha Tolêdo, no Jardim Colinas, próximo a uma estação de rádio. Os vendedores de celulares, de 22 e 35 anos, tinham saído de Taubaté para concluir a negociação.

De acordo com o registro policial, os vendedores foram ao endereço combinado para finalizar a negociação de um aparelho. Ao chegarem, foram surpreendidos por dois homens encapuzados e de boné. Um dos suspeitos anunciou o roubo e exibiu uma arma de fogo do tipo pistola.

Na ação, os criminosos levaram três celulares: dois pertencentes aos vendedores de celulares e um terceiro que seria justamente o objeto da venda no encontro. Depois do roubo, a dupla fugiu e as vítimas deixaram o local para registrar a ocorrência.

No boletim, constam como subtraídos aparelhos da marca Apple — entre eles um modelo iPhone 16 Pro Max e um iPhone 13 Pro Max. O telefone que seria negociado no encontro também era um iPhone e, segundo o registro, estava avaliado em R$ 9,5 mil.

A Polícia Civil registrou características das roupas usadas pela dupla. Um dos autores estaria com moletom claro (tom bege/branco), com o rosto parcialmente coberto, além de capuz e boné. O outro, apontado como o que portava a arma, usava moletom verde escuro, calça preta, capuz e boné. A orientação é que informações que ajudem a identificar suspeitos sejam repassadas às autoridades.

As vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia de Jacareí para prestar depoimento e, se possível, fazer reconhecimento de suspeitos. A investigação busca identificar a dupla e apurar se há ligação com outros crimes parecidos na cidade.

