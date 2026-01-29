Vendedores de celulares de Taubaté foram atraídos para uma entrega em Jacareí e acabaram rendidos por criminosos armados, que levaram três aparelhos, incluindo um iPhone de alto valor que seria negociado no encontro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso, registrado como roubo com emprego de arma de fogo e participação de ao menos dois autores, aconteceu na noite de quarta-feira (28), pela avenida Plínio da Cunha Tolêdo, no Jardim Colinas, próximo a uma estação de rádio. Os vendedores de celulares, de 22 e 35 anos, tinham saído de Taubaté para concluir a negociação.