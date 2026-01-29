Filha de imigrantes japoneses, Sayuri Carbonnier nasceu em 1940 em Cotia, na Grande São Paulo, e ainda criança se mudou para Taubaté, onde a família construiu uma propriedade rural.

Os parentes cuidavam de um alambique na capital paulista. Em vez de cachaça, porém, os barris ou tonéis serviam à produção de óleo de menta para fins medicinais a partir de plantação de hortelã.