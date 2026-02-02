03 de fevereiro de 2026
INSALUBRIDADE

Polícia Civil abre inquérito sobre maus-tratos a cães em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Cão com costelas aparentes foi designado aos cuidados de uma responsável
Cão com costelas aparentes foi designado aos cuidados de uma responsável

Dois cães foram resgatados pela equipe de proteção animal da Prefeitura de Caçapava na manhã desta quarta-feira (28).

Os animais eram mantidos em condições precárias, sem água e alimento, em espaço reduzido de um imóvel de construção irregular e interditado.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do tutor após denúncias recebidas por meio do COI (Centro de Operações Integradas).

Insalubridade

No interior do imóvel, os agentes encontraram um cão da raça Pinscher e uma fêmea sem raça definida, de pelagem branca, presos em um cômodo de aproximadamente um metro quadrado.

O ambiente apresentava acúmulo de lixo e grande quantidade de fezes.

O Pinscher exibia sinais nítidos de desidratação, costelas aparentes e dificuldade de locomoção, enquanto a cadela branca apresentava comportamento acuado e lesões na pele compatíveis com a umidade e a falta de higiene do local.

Versão do tutor

O tutor dos animais, identificado como W.V.S.B., de 26 anos, compareceu ao local durante a diligência e negou as irregularidades.

Ele argumentou que os cães haviam sido deixados no imóvel na noite anterior devido a um despejo recente e alegou que havia deixado água e comida, sugerindo que as vasilhas foram removidas por terceiros.

Sobre o estado de saúde dos cães, o proprietário afirmou que o Pinscher sofria sequelas de um atropelamento e que a cadela branca já passava por tratamento para dermatite.

Apesar das justificativas, a fiscalização municipal e os depoimentos de testemunhas reforçaram a gravidade do cenário, destacando que o proprietário já havia sido impedido de acessar a obra anteriormente por embargos administrativos.

Resgate

Após o resgate, o cão de pelagem escura foi entregue a uma responsável designada, enquanto a cadela branca foi encaminhada para internação e cuidados veterinários numa clínica veterinária.

O caso segue sob análise das autoridades competentes.

