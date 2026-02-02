Dois cães foram resgatados pela equipe de proteção animal da Prefeitura de Caçapava na manhã desta quarta-feira (28).
Os animais eram mantidos em condições precárias, sem água e alimento, em espaço reduzido de um imóvel de construção irregular e interditado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do tutor após denúncias recebidas por meio do COI (Centro de Operações Integradas).
Insalubridade
No interior do imóvel, os agentes encontraram um cão da raça Pinscher e uma fêmea sem raça definida, de pelagem branca, presos em um cômodo de aproximadamente um metro quadrado.
O ambiente apresentava acúmulo de lixo e grande quantidade de fezes.
O Pinscher exibia sinais nítidos de desidratação, costelas aparentes e dificuldade de locomoção, enquanto a cadela branca apresentava comportamento acuado e lesões na pele compatíveis com a umidade e a falta de higiene do local.
Versão do tutor
O tutor dos animais, identificado como W.V.S.B., de 26 anos, compareceu ao local durante a diligência e negou as irregularidades.
Ele argumentou que os cães haviam sido deixados no imóvel na noite anterior devido a um despejo recente e alegou que havia deixado água e comida, sugerindo que as vasilhas foram removidas por terceiros.
Sobre o estado de saúde dos cães, o proprietário afirmou que o Pinscher sofria sequelas de um atropelamento e que a cadela branca já passava por tratamento para dermatite.
Apesar das justificativas, a fiscalização municipal e os depoimentos de testemunhas reforçaram a gravidade do cenário, destacando que o proprietário já havia sido impedido de acessar a obra anteriormente por embargos administrativos.
Resgate
Após o resgate, o cão de pelagem escura foi entregue a uma responsável designada, enquanto a cadela branca foi encaminhada para internação e cuidados veterinários numa clínica veterinária.
O caso segue sob análise das autoridades competentes.