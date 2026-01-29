29 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

VÍDEO: Veja exato momento em que William é morto no centro de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
William Alves foi esfaqueado e morto em plena rua na região central de São José
Vídeo mostra o exato momento em que William Alves foi esfaqueado e morto em plena rua na região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (26). O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida.

O homicídio aconteceu na rua Francisco Paes, nas proximidades de uma praça da área central. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que William foi atacado a golpes de faca. As imagens vão auxiliar nas investigações.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), por volta de 0h30, após denúncia de agressão. No endereço indicado, os policiais encontraram a vítima caída, inconsciente, com ferimento no lado direito do pescoço e intenso sangramento.

Um dos policiais realizou compressão no ferimento para conter a hemorragia até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe prestou os primeiros socorros e encaminhou William ao Hospital Municipal, na Vila Industrial, mas ele não resistiu e morreu pouco tempo depois.

O solicitante da ocorrência, que se apresentou como amigo da vítima, afirmou que não sabia quem havia cometido o ataque. Enquanto equipes realizavam buscas nas proximidades, o homem deixou o local sem prestar novos esclarecimentos. Segundo a polícia, a evasão da principal testemunha pode dificultar a reconstituição dos fatos.

