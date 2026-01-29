Vídeo mostra o exato momento em que William Alves foi esfaqueado e morto em plena rua na região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (26). O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida.

O homicídio aconteceu na rua Francisco Paes, nas proximidades de uma praça da área central. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que William foi atacado a golpes de faca. As imagens vão auxiliar nas investigações.