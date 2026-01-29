Acessos da rodovia Presidente Dutra foram reabertos em São José dos Campos e, com a conclusão de mais uma etapa das obras, o motorista passa a contar com quatro faixas na pista expressa no sentido São Paulo, entre os km 151 e 157,700.

A informação foi divulgada pela concessionária RioSP, que confirmou a liberação total de dois pontos que estavam temporariamente interditados para a conclusão das obras de ampliação da capacidade da pista expressa.