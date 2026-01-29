Acessos da rodovia Presidente Dutra foram reabertos em São José dos Campos e, com a conclusão de mais uma etapa das obras, o motorista passa a contar com quatro faixas na pista expressa no sentido São Paulo, entre os km 151 e 157,700.
A informação foi divulgada pela concessionária RioSP, que confirmou a liberação total de dois pontos que estavam temporariamente interditados para a conclusão das obras de ampliação da capacidade da pista expressa.
Desde essa terça-feira (28), os acessos da Via Dutra nos km 153,700 e 152,800 — ambos no sentido São Paulo — estão novamente disponíveis ao tráfego, facilitando o deslocamento na região sul de São José dos Campos.
Os acessos da Via Dutra liberados ficam próximos a conexões importantes do trecho urbano de São José dos Campos e funcionam assim:
Km 153,700 (sentido São Paulo): permite que o motorista saia da pista marginal e entre na pista expressa.
Km 152,800 (sentido São Paulo): faz o caminho inverso, permitindo que o motorista saia da pista expressa e acesse a pista marginal.
A orientação para quem utiliza os acessos da Dutra é manter atenção redobrada à sinalização vertical e horizontal, principalmente nos primeiros dias após a mudança, quando ainda há adaptação de fluxo e motoristas se reorganizando entre expressa e marginal.
Ampliação da pista
A reabertura dos acessos da Via Dutra ocorre após a conclusão da ampliação da capacidade da pista expressa no trecho entre os km 151 e 157,700, no sentido São Paulo. Segundo a concessionária, em toda essa extensão os motoristas já passam a contar com quatro faixas de rolamento, o que tende a melhorar a fluidez e a segurança, especialmente nos horários de pico.
Na prática, a combinação de acessos da Via Dutra funcionando plenamente com a 4ª faixa ajuda a reduzir o “efeito funil” típico de trechos em obras: com mais espaço na expressa e entradas/saídas melhor distribuídas, o motorista ganha previsibilidade para trocar de pista com antecedência e sem manobras bruscas.
Com acessos reabertos e a pista expressa com quatro faixas no trecho ampliado, a recomendação é simples: defina com antecedência se o seu destino é urbano (marginal) ou viagem (expressa). Assim, você usa corretamente: o km 153,700 para entrar na expressa vindo da marginal e o km 152,800 para sair da expressa e seguir pela marginal.
Acesso km153+700 – Marginal/Expressa, sentido SP / RioSP