Uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em São Luiz do Paraitinga, deixou quatro pessoas feridas. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para o resgate aéreo e encaminhar uma das vítimas ao Hospital Regional de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão frontal ocorreu após o condutor de um VW Gol, de 22 anos, perder o controle da direção, invadir a pista contrária e bater de frente com um Fiat Uno na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga, na altura do km 40+40, sentido Ubatuba.
A rodovia Oswaldo Cruz liga Taubaté ao Litoral Norte, com trecho de serra, curvas e pontos de atenção para quem trafega entre o Vale do Paraíba e Ubatuba.
Conforme o registro policial, o motorista do VW Gol precisou ser socorrido ao Hospital Regional de São José dos Campos pela aeronave Águia 15. As demais vítimas, um homem de 19 anos e duas mulheres, de 27 e 28 anos, foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté por uma unidade do Samu.
O histórico do BO descreve que o VW Gol seguia pela Oswaldo Cruz no sentido Ubatuba quando perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente o Fiat Uno. A colisão frontal mobilizou Helicóptero Águia e provocou acionamento de resgate, atendimento médico e procedimentos de segurança no local.
O boletim informa que a perícia criminal compareceu, realizou os trabalhos e liberou o local. Também foram requisitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) para as vítimas e perícia veicular para os automóveis envolvidos.
Segundo o registro, foram anotadas infrações de trânsito no local para os veículos e o condutor do Gol teria recusado a realização do teste do etilômetro.