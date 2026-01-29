29 de janeiro de 2026
OSWALDO CRUZ

Colisão deixa 4 feridos no Vale e mobiliza resgate do Águia da PM

Por Jesse Nascimento | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 2 min
Helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para resgatar vítima (imagem ilustrativa)
Uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em São Luiz do Paraitinga, deixou quatro pessoas feridas. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para o resgate aéreo e encaminhar uma das vítimas ao Hospital Regional de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão frontal ocorreu após o condutor de um VW Gol, de 22 anos, perder o controle da direção, invadir a pista contrária e bater de frente com um Fiat Uno na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga, na altura do km 40+40, sentido Ubatuba.

A rodovia Oswaldo Cruz liga Taubaté ao Litoral Norte, com trecho de serra, curvas e pontos de atenção para quem trafega entre o Vale do Paraíba e Ubatuba.

Conforme o registro policial, o motorista do VW Gol precisou ser socorrido ao Hospital Regional de São José dos Campos pela aeronave Águia 15. As demais vítimas, um homem de 19 anos e duas mulheres, de 27 e 28 anos, foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté por uma unidade do Samu.

O histórico do BO descreve que o VW Gol seguia pela Oswaldo Cruz no sentido Ubatuba quando perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente o Fiat Uno. A colisão frontal mobilizou Helicóptero Águia e provocou acionamento de resgate, atendimento médico e procedimentos de segurança no local.

O boletim informa que a perícia criminal compareceu, realizou os trabalhos e liberou o local. Também foram requisitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) para as vítimas e perícia veicular para os automóveis envolvidos.

Segundo o registro, foram anotadas infrações de trânsito no local para os veículos e o condutor do Gol teria recusado a realização do teste do etilômetro.

