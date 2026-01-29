Uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em São Luiz do Paraitinga, deixou quatro pessoas feridas. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para o resgate aéreo e encaminhar uma das vítimas ao Hospital Regional de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão frontal ocorreu após o condutor de um VW Gol, de 22 anos, perder o controle da direção, invadir a pista contrária e bater de frente com um Fiat Uno na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga, na altura do km 40+40, sentido Ubatuba.