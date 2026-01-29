Em tempos de redes sociais, transparência total e câmeras em cada bolso, a relação entre o vereador e o poder público mudou — e mudou para sempre. Hoje, não existe mais espaço para a velha lógica de fazer tudo longe dos olhos da população. Quem representa o povo precisa estar onde o povo está: nas ruas, nas UBSs, nos hospitais, nas escolas, nas obras que usam o dinheiro suado dos joseenses.



Ainda assim, toda vez que um vereador aparece fiscalizando, ou simplesmente registrando um problema, é comum ver uma reação automática, quase ensaiada: a tentativa de desmerecer o mensageiro para desviar do foco verdadeiro — a mensagem.

É um padrão. É uma estratégia. É uma forma de intimidar.