Um acidente de trânsito mobiliza equipes de emergência desde as 6h30 da manhã desta quinta-feira (29), na rodovia BR-101 (Rio-Santos), na altura do bairro Camburi, em São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão entre um ônibus da empresa SOU e um veículo de passeio resultou no incêndio do carro, de difícil controle. A via está sob interdição por medida de segurança.

Atendimento