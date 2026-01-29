Um acidente de trânsito mobiliza equipes de emergência desde as 6h30 da manhã desta quinta-feira (29), na rodovia BR-101 (Rio-Santos), na altura do bairro Camburi, em São Sebastião.
A colisão entre um ônibus da empresa SOU e um veículo de passeio resultou no incêndio do carro, de difícil controle. A via está sob interdição por medida de segurança.
Atendimento
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h30 para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no socorro aos envolvidos na colisão.
Quando chegaram ao local, as vítimas já haviam sido removidas pela equipe médica para atendimento hospitalar.
O veículo de passeio acabou incendiando e, embora a equipe de combate tenha iniciado os trabalhos imediatamente, o controle das chamas tornou-se complexo devido ao vazamento de combustível.
A guarnição permanece no local realizando o rescaldo e a área está isolada para preservar a integridade dos motoristas que trafegam pela região.
Não foram esclarecidas as causas do acidente.