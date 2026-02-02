A empresa IESP (Instituto de Economia Social e Pesquisa) busca candidatos PCD (Pessoas com Deficiência) para contratação na área administrativa do setor de saúde da Prefeitura de Aparecida.

São cinco vagas abertas com objetivo de inclusão, igualdade de oportunidades e diversidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp