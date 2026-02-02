03 de fevereiro de 2026
Aparecida busca PCDs para trabalhar na área de saúde

A empresa IESP (Instituto de Economia Social e Pesquisa) busca candidatos PCD (Pessoas com Deficiência) para contratação na área administrativa do setor de saúde da Prefeitura de Aparecida.

São cinco vagas abertas com objetivo de inclusão, igualdade de oportunidades e diversidade.

Os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail: rhiespaparecida@gmail.com

As vagas são voltadas para atividades administrativas relacionadas ao funcionamento e a organização dos serviços de saúde oferecidos à população.

