A empresa IESP (Instituto de Economia Social e Pesquisa) busca candidatos PCD (Pessoas com Deficiência) para contratação na área administrativa do setor de saúde da Prefeitura de Aparecida.
São cinco vagas abertas com objetivo de inclusão, igualdade de oportunidades e diversidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail: rhiespaparecida@gmail.com
As vagas são voltadas para atividades administrativas relacionadas ao funcionamento e a organização dos serviços de saúde oferecidos à população.