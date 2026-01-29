Contribuintes de São José dos Campos devem ficar atentos para o início do calendário fiscal do IPTU 2026.
Os primeiros vencimentos ocorrem entre os dias 9 e 13 de fevereiro.
Foram emitidos 234 mil carnês físicos e enviados pelos Correios desde o início de janeiro. Outros 36 mil foram encaminhados via e-mail para adeptos do IPTU Digital.
Descontos e parcelamentos
Há um desconto de 7,5% no pagamento em cota única.
Para quem não pode pagar à vista, há a opção de parcelamento em até 10 vezes.
No caso de parcelamento, a primeira prestação vence no mesmo período de fevereiro, enquanto as demais parcelas foram unificadas para vencer no dia 10 de cada mês, visando facilitar a organização financeira do cidadão.
Taxas
Além do imposto predial, as guias incluem taxas de coleta de lixo, de segurança, de iluminação pública e de manutenção de logradouros.
Os pagamentos podem ser efetuados em casas lotéricas ou na rede bancária credenciada, incluindo opções via internet banking e PIX, por meio do QR Code disponível no próprio carnê.
Encargos
Para evitar os encargos decorrentes de atrasos, que incluem multa de 3% e juros de 0,5% ao mês, o contribuinte deve estar atento aos prazos.
Caso o vencimento seja perdido, é necessário emitir uma guia atualizada no site da Prefeitura ou nos postos de atendimento.
Mais informações e suporte técnico podem ser obtidos pelo telefone 156 ou pelo e-mail iptu@sjc.sp.gov.br.