IMPOSTO

IPTU 2026 SJC: Vencimento da Cota Única Começa em 9 de Fevereiro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Contribuintes de São José dos Campos devem ficar atentos para o início do calendário fiscal do IPTU 2026.

Os primeiros vencimentos ocorrem entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

Foram emitidos 234 mil carnês físicos e enviados pelos Correios desde o início de janeiro. Outros 36 mil foram encaminhados via e-mail para adeptos do IPTU Digital.

Descontos e parcelamentos

Há um desconto de 7,5% no pagamento em cota única.

Para quem não pode pagar à vista, há a opção de parcelamento em até 10 vezes.

No caso de parcelamento, a primeira prestação vence no mesmo período de fevereiro, enquanto as demais parcelas foram unificadas para vencer no dia 10 de cada mês, visando facilitar a organização financeira do cidadão.

Taxas

Além do imposto predial, as guias incluem taxas de coleta de lixo, de segurança, de iluminação pública e de manutenção de logradouros.

Os pagamentos podem ser efetuados em casas lotéricas ou na rede bancária credenciada, incluindo opções via internet banking e PIX, por meio do QR Code disponível no próprio carnê.

Encargos

Para evitar os encargos decorrentes de atrasos, que incluem multa de 3% e juros de 0,5% ao mês, o contribuinte deve estar atento aos prazos.

Caso o vencimento seja perdido, é necessário emitir uma guia atualizada no site da Prefeitura ou nos postos de atendimento.

Mais informações e suporte técnico podem ser obtidos pelo telefone 156 ou pelo e-mail iptu@sjc.sp.gov.br.

