Contribuintes de São José dos Campos devem ficar atentos para o início do calendário fiscal do IPTU 2026.

Os primeiros vencimentos ocorrem entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

Foram emitidos 234 mil carnês físicos e enviados pelos Correios desde o início de janeiro. Outros 36 mil foram encaminhados via e-mail para adeptos do IPTU Digital.