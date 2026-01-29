O Assaí Atacadista está com processos seletivos abertos para preenchimento de 38 vagas de emprego no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
As oportunidades foram anunciadas na plataforma Gupy e estão distribuídas entre as cidades de São José dos Campos, Caraguatatuba e Taubaté, abrangendo funções operacionais e de suporte.
Vagas
São José dos Campos concentra o maior número de oportunidades, com 32 posições. Entre elas as de açougueiro(a), auxiliar de RH, operador(a) de caixa, empacotador(a), cozinheiro(a), operador(a) de empilhadeira, chefes de seção e diversas posições para operador(a) de loja e aprendiz.
Para Caraguatatuba, estão abertas cinco vagas nas funções de auxiliar de manutenção, operador(a) de loja e aprendiz operador de caixa.
Já a unidade de Taubaté busca profissional para o cargo de operador(a) de loja iFood.
Além das vagas imediatas, a empresa mantém um banco de talentos para futuras convocações.
Como se candidatar
O processo de seleção é intermediado pela plataforma Gupy.
Interessados devem acessar o portal e filtrar pela cidade de interesse para cadastrar o currículo na vaga desejada.