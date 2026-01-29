29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGOS

Assaí Atacadista abre vagas em SJC, Caraguatatuba e Taubaté

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Shutterstock
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Assaí Atacadista está com processos seletivos abertos para preenchimento de 38 vagas de emprego no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

As oportunidades foram anunciadas na plataforma Gupy e estão distribuídas entre as cidades de São José dos Campos, Caraguatatuba e Taubaté, abrangendo funções operacionais e de suporte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas

São José dos Campos concentra o maior número de oportunidades, com 32 posições. Entre elas as de açougueiro(a), auxiliar de RH, operador(a) de caixa, empacotador(a), cozinheiro(a), operador(a) de empilhadeira, chefes de seção e diversas posições para operador(a) de loja e aprendiz.

Para Caraguatatuba, estão abertas cinco vagas nas funções de auxiliar de manutenção, operador(a) de loja e aprendiz operador de caixa.

Já a unidade de Taubaté busca profissional para o cargo de operador(a) de loja iFood.

Além das vagas imediatas, a empresa mantém um banco de talentos para futuras convocações.

Como se candidatar

O processo de seleção é intermediado pela plataforma Gupy.

Interessados devem acessar o portal e filtrar pela cidade de interesse para cadastrar o currículo na vaga desejada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários