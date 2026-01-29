O serviço Disque 100 encerrou o ano de 2025 com o maior volume de denúncias de trabalho escravo e de condições análogas à escravidão desde o início da série histórica, em 2011. Ao todo, foram 4.516 registros, superando em 14% os números de 2024.

O balanço foi divulgado na quarta-feira (28) pelo MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania).

Números